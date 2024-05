La Justicia condenó al ente portuario a pagar cinco unidades reajustables por cada día de demora en responder una pregunta formulada en un pedido de informes del senador frenteamplista Charles Carrera, que no se incluyó en la respuesta inicial. Desde la Administración Nacional de Puertos explicaron que la demora “no se debió a una falta de voluntad a la hora de responder sino a que aún no recibimos la autorización de Katoen Natie para hacerlo”. Carrera había solicitado saber cuántas de las reuniones de directorio de la Terminal Cuenca del Plata habían sido solicitadas por los representantes estatales en la empresa. Uno de estos representantes explicó: “Nosotros tenemos toda la voluntad del mundo de responder esto, pero el problema es que los belgas no están acostumbrados a escucharnos cuando hablamos, entonces, por más que les reiteremos el pedido de autorización, ellos no lo dan”.

La respuesta: “Miren, lo más rápido va a ser que presenten los pedidos de acceso a la información pública en la Justicia de Bélgica”. Jerarca uruguayo de la ANP con cierta información sobre cómo funcionan las cosas.