Ayer comenzó a funcionar en Uruguay Starlink, el servicio de internet creado por el propietario de Tesla, SpaceX y la red social X. El sistema permite a los usuarios recibir una señal de internet directamente desde una red de satélites, sin la intervención de empresas o infraestructura local, algo que entusiasmó a muchos libertarians uruguayos. “¡¡Soy libre!! ¡Al fin conseguí soltarme de las cadenas de la tiranía batllista monopólica de Antel!! ¡Desde hoy uso solamente internet de Starlink! ¡¡¡Gracias @elonmusk!!! ¿Con el tiempo va a mejorar, no? Puse a bajar un archivo de 2 gigas hace horas y aún no terminó”, escribió ayer un internauta en la red social de Musk. Al cierre de esta edición este libertarian continuaba esperando que termine de bajar su archivo, aunque aseguraba que “Si bien confieso sentirme un poco ansioso, también me siento increíblemente libre”.

La queja: “Lacalle Pou nos traicionó. La fibra óptica de Antel sigue siendo el sistema más eficiente y económico de conectarse a internet”. Libertarian decepcionado.