La imagen de Antonio Pacheco negándole un abrazo a Ignacio Ruglio despertó todo tipo de especulaciones sobre una enemistad entre ambos que podría venir desde hace años. Ayer, sin embargo, el exjugador mirasol aclaró que no quiso saludar al presidente de Peñarol simplemente porque hace algún tiempo se habían visto en una plaza de comidas y este no lo había saludado. Tras la aclaración, Ruglio reconoció el hecho y le pidió perdón a Pacheco. “No podemos dejar que se haga una telenovela de esto, porque acá no pasó nada grave. Simplemente no saludé a Pacheco porque lo confundí con el Chino Recoba. Lo que pasa es que salen juntos en publicidades tan frecuentemente que uno ya no sabe diferenciarlos”, explicó el presidente de Peñarol.

Ruglio aclaró nuevamente que su relación con Pacheco “es muy buena”, y se mostró confiado en que, “ahora que le expliqué que no lo saludé simplemente porque ya no puedo diferenciarlo del Chino, nuestra relación va a ser mucho mejor aún”.