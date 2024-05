La exvicepresidenta afirmó ayer en una entrevista televisiva que la candidatura de Carolina Cosse no sería conveniente para el Frente Amplio porque la intendenta de Montevideo es poco conocida en el interior. Topolansky contrapuso esta situación con la de Yamandú Orsi, cuyas posturas frente a los grandes temas políticos “son igualmente desconocidas en Montevideo y en el interior”. “Él no es un candidato para una parte del país. Él es un candidato para todo el país. Porque en el caso de Cosse, si un montevideano se junta con alguien del interior, seguramente el montevideano sepa muchísimo de lo que piensa ella y el del interior no sepa casi nada. Pero si estas dos personas se ponen a hablar de las posturas de Orsi, los dos se van a quedar en blanco. Entonces, para ganar una elección nacional necesitamos un candidato con proyección nacional, aunque no se sepa muy bien qué es lo que está proyectando”, opinó Topolansky.

La definición: “Ojo que la rubia de Antel es muy conocida por estos pagos”. Frenteamplista del interior que apoya a Cosse.