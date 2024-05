El productor Bizarrap y el cantante Milo J habían sorprendido durante la última entrega de los Grammy Latinos con una participación de Agarrate Catalina durante la canción “Hoy me voy al sol”. Ahora, una nueva versión de la canción fue lanzada en plataformas. Milo J se mostró “loco de la vida” con la colaboración. “Me encanta Agarrate Catalina. Los fallos siempre la matan. Es como Queso Magro. Y ojo, no es sólo en las murgas. Se da en todas las categorías. Aristophanes tendría que ganar todos los años en parodistas. ¿Y qué tiene el jurado con Cuareim 1080 y Yambo Kenia? ¿Son las únicas comparsas que existen?”.

El cantante argentino reconoció que su colaboración con una murga uruguaya lo está “influenciando”. “No sólo empecé a quejarme de los fallos sino que también estoy teniendo que cancelar cada vez más shows por culpa de la lluvia. Realmente siento que el carnaval uruguayo se me está metiendo en los huesos”.

La declaración: “A mí ganar un Grammy no me interesa. A mí me interesan los shows, la alegría, mezclarme con el público, pintarle la cara a los botijas”. Milo J, murguista argentino.