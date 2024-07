Luego de un breve impasse tras el atentado contra Donald Trump, la polémica por el posible retiro de la candidatura de Joe Biden volvió con más fuerza. La lista de figuras del Partido Demócrata que hasta hace poco estaban del lado del presidente pero ahora lo abandonaron sigue creciendo. En las últimas horas, y con el objetivo de convencer a Biden de que se baje, varias de estas figuras le prometieron que lo irían a visitar todas las semanas. El caso más notable fue el del expresidente Barack Obama. “Para mí es extremadamente difícil abandonar a un octogenario y sé que para él es difícil sentirse abandonado. Por eso mismo no quiero desaparecer de su vida ni nada por el estilo. Quiero estar pendiente de él, quiero ir a visitarlo todas las semanas, para que me cuente cómo es su vida tras el abandono. Eso fue lo que le expliqué cuando me reuní con él. Me temo que no lo convencí. De hecho, me tiró un cenicero por la cabeza y me echó a patadas de la Casa Blanca, gritándome que solamente muerto se iba a ir de allí”, relató Obama.

Tono conciliador: “Si seguimos con este nivel de violencia en Estados Unidos, nos arriesgamos a desatar una guerra civil. Créanme que esto sería muy grave. Yo estuve en la última guerra civil y sé lo que digo”. Joe Biden, historiador en carne propia.