Uno de los principales objetivos del Comité Organizador de París 2024 es que estos juegos sean los más sostenibles de la historia. Para ello se buscó reducir al máximo el uso de materiales no reciclables, aparatos eléctricos y vehículos. Con respecto a este último caso, el gobierno francés decidió ayer que durante los Juegos Olímpicos estarán prohibidos los atentados terroristas que utilicen automóviles. “No vamos a permitir que un pequeño grupo de irresponsables que no se preocupa por la salud del planeta arruine esta fiesta de la ecología. Quienes quieran realizar atentados podrán recurrir a armas blancas, armas de fuego o incluso explosivos, pero no automóviles”, declaró un jerarca gubernamental.

Con respecto a los automóviles eléctricos, el gobierno también los prohibió como armas terroristas, ya que “si no, estaríamos siendo injustos con los terroristas que no tienen suficiente dinero como para comprar este tipo de vehículos”.