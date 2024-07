Las personas que integran el Comité de Ética del Partido Nacional acordaron reunirse antes de que termine agosto, aunque no será un encuentro formal. “La idea no es juntarnos en la sede del partido, sino en algún café o restorán, porque es un evento más que nada de carácter social. Es increíble, pero por más que integramos el mismo comité, la mayoría de nosotros no nos conocemos porque nunca nos mandan trabajo”, explicó una fuente del organismo.

El comité encargado de analizar la conducta de los dirigentes y militantes nacionalistas prácticamente no se reúne, ya que “son muy pocas las veces que el Directorio nos deriva un caso, y cuando lo hace, la persona cuya conducta tenemos que analizar termina renunciando. Por eso no nos vemos nunca. Así que nos vamos a reunir para presentarnos, vernos las caras y hablar de nuestras vidas, nuestras familias, etcétera. De trabajo no vamos a hablar porque no tenemos”, indicó la fuente consultada.