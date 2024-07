“El asunto de la vice nos preocupa, pero no va a pasar a mayores. La polémica entre Guillermo Domenech y Sebastián Cal sobre si es apropiado o no introducirse penes u objetos en el ano, en cambio, puede generar una crisis muy grande que quizás termine en una fractura”. Así describió un alto dirigente de Cabildo Abierto (CA) la situación interna del partido. Los problemas comenzaron el lunes, cuando Guido Manini Ríos anunció a Lorena Quintana como su candidata a vicepresidenta, algo con lo que varios dirigentes no están de acuerdo.

Pero la interna de los cabildantes se terminó de caldear cuando el diputado Sebastián Cal respondió a Guillermo Domenech, quien había manifestado dudas acerca de si el ano del hombre “está preparado para ser penetrado”. Cal opinó ayer: “Por mí pueden meterse en el ano un dinosaurio de plástico, es un acto íntimo que no cambia mi opinión sobre una persona”. El dirigente consultado dijo que este cruce de declaraciones “evidencia claramente que en Cabildo hay posiciones muy disímiles con respecto al sexo anal”, aunque consideró “muy bueno” que este tema “nos ocupe, nos preocupe y hasta nos obsesione: no todos los partidos pueden decir que sus integrantes piensan con frecuencia en el sexo anal”.