La propuesta de Cabildo Abierto de declarar la “emergencia nacional en seguridad” generó una polémica acerca de los métodos para combatir la delincuencia. Desde la oposición afirman que no existen “soluciones mágicas” en este terreno, algo que fue desmentido por el oficialismo. “Eso de que no existen las soluciones mágicas es parte de una estrategia del Frente Amplio, consistente en instaurar un relato falso y poner palos en la rueda para que al país no le vaya bien. Nosotros tenemos una solución mágica para erradicar el delito”, afirmó ayer el ministro del Interior, Nicolás Martinelli, en una rueda de prensa. A continuación, el jerarca mostró una hoja con varias denuncias formuladas en comisarías. “¿Ven? Estas son las denuncias. Mírenlas fijamente. No las pierdan de vista. Ahora están, ¿verdad?”. Acto seguido, Martinelli hizo un par de pases mágicos y los papeles desaparecieron de sus manos. “Bueno, ahora no están. ¿Se dan cuenta? Desaparecieron las denuncias por arte de magia”, concluyó Martinelli.

El apoyo: “Las estadísticas del gobierno sobre denuncias son 100% confiables”. Luis Alberto Heber, exministro 100% confiable.