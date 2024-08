El candidato a la presidencia por el Partido Nacional criticó las acusaciones que circularon ayer contra su compañera de fórmula, Valeria Ripoll, quien supuestamente habría hostigado a una vecina de su hermana. “Tiene olor a que le hicieron una cama muy grande”, fueron las palabras del candidato a la presidencia por ese partido, Álvaro Delgado. Pero el nacionalista fue más allá y consideró que el episodio “es uno más dentro de una estrategia más ambiciosa desarrollada desde 2020 para enchastrarnos. Creo que alguien le hizo una cama realmente gigantesca al Partido Nacional. Y aclaro que no estoy hablando de una cama grande, o incluso grandísima, donde puedan entrar cuatro o cinco personas. En esta cama entran fácilmente diez o 15 personas. De hecho, y con esto no quiero sugerir conspiraciones ni nada de eso, para construir una cama tan gigantesca como la que le hicieron al Partido Nacional se necesita una infraestructura realmente grande. Repito, esta no es una camita estándar”, aseguró Delgado.

El comienzo de la tranquilidad: “Según las encuestas, en 2025 se van a terminar los escándalos debido a la actuación de jerarcas nacionalistas”. Álvaro Delgado, candidato que se está preparando para descansar un tiempo.