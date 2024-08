Los deportistas celestes presentes en los Juegos Olímpicos tuvieron varias actuaciones destacadas, en las que demostraron no sólo grandes dosis de técnica y habilidad, sino también una gran entrega. De todas maneras, hasta el momento ninguno de ellos pudo subir al podio y parece difícil que esto pueda ocurrir en los días que quedan de competencia. De hecho, varios atletas ya comenzaron a recorrer tiendas de antigüedades en París en busca de alguna medalla usada. “Todos teníamos muy en claro que iba a ser muy difícil volvernos con alguna medalla, pero somos uruguayos, y los uruguayos nunca bajan los brazos. Yo vengo recorriendo tiendas desde hace dos días y vi una cantidad de medallas preciosas. Son un poco caras y la verdad es que el Comité Olímpico Uruguayo tradicionalmente no nos entrega demasiados recursos. Pero estoy seguro de que si seguimos haciendo estos recorridos con garra y concentración y no dejando ni una sola tienda sin visitar, vamos a conseguir algo para mostrar a la vuelta cuando salgamos del aeropuerto de Carrasco”, declaró un atleta celeste.

La confesión: “Honestamente, el único objetivo al que podíamos aspirar era que Argentina no ganara una medalla en fútbol, y eso se cumplió con creces, porque ni siquiera subieron al podio”. Directivo envidioso.