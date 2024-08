Como es habitual, los Juegos Paralímpicos comenzaron a disputarse en la misma ciudad y pocos días después que los Juegos Olímpicos. Los Paralímpicos de este año tienen la particularidad de que cuentan con varios atletas que habían participado en las Olimpíadas que terminaron el 10 de agosto, concretamente nadadores. “De alguna manera esto es una revancha para mí, porque competí en el triatlón hace dos semanas y quedé entre los últimos. Pero ahora, gracias a una infección que me agarré por nadar en el Sena, me tuvieron que amputar una pierna y voy a poder competir en los Paralímpicos”, declaró una atleta alemana. Pero no todos los competidores tuvieron tanta suerte como ella. Un nadador que compitió en la prueba de diez kilómetros en aguas abiertas y tuvo una insuficiencia renal tras una infección por coliformes fecales no fue aceptado en los Paralímpicos. “Parece que perder un riñón no cuenta como discapacidad. Una lástima”, se lamentó el deportista.

La respuesta: “Repetimos que la discapacidad económica NO EXISTE, por lo que los atletas uruguayos que no tengan capacidades diferentes no pueden competir en los Juegos Paralímpicos”. Respuesta del Comité Olímpico Internacional a una propuesta de su filial uruguaya.