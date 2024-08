Todos los sondeos publicados tras las internas colocan al Frente Amplio por encima de los integrantes de la coalición de gobierno sumados, con una intención de voto sensiblemente mayor a la que tenía el partido de izquierda hace cinco años. Además, las encuestas indican que el electorado del Partido Nacional no recibió positivamente la designación de Valeria Ripoll como candidata a la vicepresidencia. “Las encuestas son una foto del momento, pero si la foto no cambia, podemos estar seguros de que van a ocurrir dos cosas. Primero, el Partido Nacional va a perder el poder. Segundo, le van a echar la culpa de todo a Ripoll”, consideró un analista político. En la interna del Partido Nacional también estiman que la expresidenta de Adeom tiene todo para ser el chivo expiatorio ante una posible derrota. “Hay que tener un poco de códigos. No podemos echarle la culpa a uno de los nuestros”, sentenció un dirigente nacionalista.

La frase: “Si perdemos, vamos a tener que hacer un importante proceso de autocrítica que llegue a la conclusión de que la culpa de todo la tiene esta chirusa”. Dirigente autocrítico.