Si bien la nueva denominación inclusiva del Día del Niño está siendo aceptada en casi todos lados, hay algunas personas e instituciones que se resisten a ella. Es el caso del padre de un niño de tres años que ayer escribió en sus redes sociales: “Me niego a aceptar que al Día del Niño se lo empiece a llamar Día de la Niñez. Simple y sencillamente no lo voy a permitir. ¡Están intentando transformar a mi hijo de tres años en un transl!”. En opinión de esta persona, “la izquierda globalista busca despoblar la Tierra y para eso viene impulsando la homosexualidad en los adultos”. “A mí me parece muy mal, pero que intenten transformar en trans a niños de tres años haciéndoles creer que ya no existen los varones y las nenas y que en realidad es todo lo mismo ya me parece una cosa aberrante. No voy a tener más remedio que encerrar a mi hijo en el sótano el sábado y no dejarlo salir hasta el lunes”, sostuvo.

La propuesta: “Se prohibirá la utilización del término ‘Día de la Niñez’, estipulando dos años de prisión para quien lo utilice”. Fragmento del capítulo “Educación” del programa de Cabildo Abierto.