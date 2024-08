El viernes 6 de setiembre el Banco de Previsión Social (BPS) habilitará un formulario web para que los cotizantes comprueben si durante el último año aportaron de más al Fonasa y por lo tanto tienen derecho a recibir una devolución. La instancia genera expectativa entre los uruguayos, aunque algunos anunciaron que este año no piensan consultar en la web del BPS. “Este año no juego. Me pudrí. Todos los años lo mismo. Entro, pongo mis datos y me da como resultado que no tengo nada para cobrar. Este juego es una estafa. Lo único de bueno que tiene es que, a diferencia del Cinco de Oro, no tenés que pagar para jugar. Pero por más que sea gratis, si nunca ganás no tiene sentido”, afirmó una persona que trabaja en el rubro de ventas.

Otra persona que también dijo estar “harta” de encontrarse todos los años con que no tiene dinero para cobrar se quejó de que “ni siquiera te den un premio chiquito para mantenerte enganchado. Esta gente no sabe cómo organizar juegos”.