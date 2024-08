El ya de por sí escandaloso caso de los abusos del presidente argentino hacia su pareja amenaza con convertirse en una serie de escándalos de proporciones bíblicas debido a la incautación del celular de Fernández por parte de la Justicia. Según varias versiones de prensa, la memoria del artefacto no sólo contiene información sobre la violencia de género que ejerció el exmandatario, sino también sobre otros casos con posibles derivaciones judiciales. “¡JAJAJA, Alberto Fernández está cortando varillas de 8 por lo que pueda aparecer en su celular! ¡La memoria de ese aparato quema más que el ácido! Si será trucho ese país que la plana mayor de un partido político está temblando de miedo porque en un depósito del Poder Judicial hay una bomba que podría llevárselos puestos a todos”, publicó un militante del Partido Nacional en la red social X. Pero no todos los nacionalistas creen que hay motivos para celebrar. “Con esto no va a pasar nada, porque los kirchneristas son tan corruptos y tienen tanto poder que se las van a ingeniar para que algún fiscal compañero los salve”, escribió otra usuaria de X.

La denuncia: “Hay una operación en nuestra contra, llevada adelante por medios opositores, que filtran información en forma tendenciosa con el claro objetivo de perjudicarnos”. Militante kirchnerista al que la institucionalidad le chupa un huevo.