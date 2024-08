En el entorno de Andrés Ojeda existe preocupación por la forma en que su figura está siendo opacada por la de Pedro Bordaberry. De hecho, el propio Ojeda reconoció que en sus giras por los barrios capitalinos y ciudades del interior se cruza con muchas personas convencidas de que él es el presidente de la juventud del Partido Colorado. “Yo entiendo que a lo mejor se me fue un poco la mano con esto de proyectar una imagen de tipo joven, y también es cierto que al lado de Pedro Bordaberry parezco un imberbe recién llegado a la política que solamente se puede dedicar a aportar la cuota de juventud que todo partido necesita. Pero bueno, la gente se va un poco al carajo también. O sea, soy el candidato a la Presidencia de la República por el partido político que estuvo más tiempo en el gobierno. No pueden aparecer así, de la nada, y preguntarme ‘Ah, ¿vos sos el presidente de los jóvenes colorados, no?’. Hay gente que incluso me llega a pedir que no me achique frente a los dirigentes adultos y que pelee por mi lugar en la mesa de los grandes”.

Escasa confianza: “Ojeda me gusta, pero tengo miedo de que al asumir las responsabilidades de un mayor de edad ya no pueda dedicarse a la política”. Votante colorado.