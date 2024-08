Durante la presentación de Blanca Rodríguez como candidata al Senado por el Espacio 609, el expresidente José Mujica elogió ampliamente a la periodista y dijo que profesa “un feminismo auténtico, sin groserías”. A raíz de estas declaraciones, el número de feministas groseras se multiplicó aproximadamente por diez. “Yo antes no era una feminista grosera, pero cuando escuché a Mujica sugiriendo que las buenas feministas son las que no putean, me salió de adentro del alma una puteada de aproximadamente 17 palabras, casi todas bastante feas”, relató una militante feminista.

Otra militante confesó que sus vecinos “se quedaron muy impresionados porque jamás me habían escuchado insultar a alguien como lo hice cuando escuché al Pepe durante la presentación de Blanca Rodríguez”. “Creo que ahora soy oficialmente una feminista grosera. Ojo, no es que esté orgullosa de ello, pero la verdad es que es algo bastante liberador”, agregó.