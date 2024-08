El ambiente político en Irán se vio sacudido en la tarde de ayer tras una serie de denuncias formuladas por un integrante de la Guardia Revolucionaria. “Por más que me quieran silenciar, por más que me quieran ignorar, yo voy a decir la verdad. Y esa verdad es que en Uruguay existe y está probada la presencia de Graciela Bianchi”, afirmó ayer un comandante de la organización en una entrevista televisiva. El oficial aseguró que al decir esto se estaba poniendo en peligro. “Yo sé que una extremista como Bianchi puede intentar eliminarme por decir estas verdades, pero no me importa. Yo siempre me he jugado y me seguiré jugando por la libertad”, declaró.

Las palabras del comandante de la Guardia Revolucionaria generaron reacciones dispares. Mientras algunos las consideraron “valientes”, otros pusieron en tela de juicio su autenticidad, ya que este militar suele compartir noticias falsas y burdos montajes fotográficos sobre sus adversarios políticos, denunciando los supuestos apoyos que reciben por parte de Israel y Estados Unidos.