Tras confirmar en una conferencia de prensa ayer de mañana que se iba a presentar como candidato al Senado, Pedro Bordaberry se comunicó con Andrés Ojeda, Guido Manini Ríos, Pablo Mieres, Yamandú Orsi y Álvaro Delgado. El único que se refirió a lo hablado en su encuentro con el exlíder colorado fue Delgado. “Fue una conversación muy amable pero también muy franca. Él me dijo: ‘vengo porque vos no podés hacer mierda a Yamandú Orsi ni a palos’. Yo estuve de acuerdo con lo que me dijo, porque uno tiene que ser autocrítico en esta vida”, contó el candidato a la presidencia nacionalista.

A nivel de declaraciones públicas, tanto Delgado como Ojeda y otras figuras de peso del Partido Colorado celebraron la vuelta de Bordaberry, aunque fuentes coloradas reconocieron que, en el caso de Robert Silva, la noticia cayó “como un mazazo”. “Lo que pasa es que si sigue bajando posiciones en el ranking de importancia del Partido Colorado va a terminar ocupando el lugar del colorado más intrascendente, que quedó vacante tras la partida de Fernando Amado”, explicaron las fuentes.