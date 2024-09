En las primeras entrevistas que brindó luego de ganar la interna del Partido Colorado, Andrés Ojeda se mostró confiado en que podía superar al Partido Nacional y meterse en el balotaje para competir con Yamandú Orsi. Pero desde ese momento hasta ahora su candidatura no mostró un crecimiento que permita alentar esperanzas, por lo que el candidato anunció que recurrirá a “nuevas estrategias”. “Yo siento que mi candidatura está creciendo, sobre todo a partir de mi último spot. Pero a pesar de eso, mis músculos aún no me están permitiendo llegar al 30% que necesito para ganarle a Álvaro Delgado. Por eso decidí que voy a empezar a tomar esteroides anabolizantes. Si tomo un par de pastillas todos los días y además duplico la cantidad de repeticiones de los ejercicios que hago en el gimnasio, sé que voy a llegar a noviembre. Es todo cuestión de esfuerzo y motivación. Y esteroides”.

La defensa: “No es cierto que nuestros spots violen la veda electoral, simple y sencillamente porque no son spots de campaña, sino reels hechos por un ególatra adicto a la hipertrofia”. Dirigente colorado (de vergüenza).