Los modales del director técnico de la selección uruguaya de fútbol son muy particulares: no le ha temblado el pulso para sustituir a un jugador que había ingresado como recambio, por ejemplo. Tal fue el caso de Facundo Torres, en el partido contra Venezuela. Y, al mismo tiempo, no se le caen los anillos para ofrecer disculpas al respecto.

“Se van a tener que seguir fumando al Kike Olivera, así que me parece mejor ir pidiéndoles perdón de antemano”, declaró el simpático de Marcelo a su círculo íntimo. “Pienso mantenerme en no alinear a Luciano Rodríguez, aun cuando se me lesionen todos los delanteros del país”, agregó.

El popular Loco cerró asegurando que “también me disculparé por otras cosas que nada que ver con el fútbol, onda no donar a una ONG en la caja del supermercado, dar de baja una colaboración mensual en la factura de teléfono, y así”.