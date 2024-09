A los extranjeros que llegan a Uruguay generalmente les sorprende que aquí la Navidad se llame Día de la Familia y la Semana Santa, Semana de Turismo, aunque dentro del país este enfoque laico para nombrar feriados no sorprende a nadie. De hecho, cada tanto dicho enfoque toma nuevos ímpetus. Sin ir más lejos, un grupo de ciudadanos autodefinidos como “defensores de la laicidad” presentará hoy una propuesta para que el temporal de Santa Rosa que azota al país por estas fechas pase a llamarse “temporal del Orto”. Según explicó uno de los impulsores de la propuesta, “como ciudadanos convencidos de que lo religioso no debe avasallar a la sociedad laica consideramos escandaloso que un fenómeno de frecuencia anual, como un feriado, tenga un nombre católico. Además, es un nombre que no dice nada. Si empezamos a llamarlo ‘temporal del Orto’ no sólo damos un paso en favor de la separación entre los cultos religiosos y el Estado, sino que además estaríamos dando una impresión más atinada del fenómeno”.

La reacción conservadora: “¿Qué falta?, ¿que los sanantonios pasen a llamarse mariquitas? ¿El agendismo 2030 no va a detenerse nunca?”. Facho que se siente amenazado.