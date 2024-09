La denuncia fue radicada en la seccional novena de Montevideo. El caballero, de iniciales CLDA, se presentó ante los efectivos y contó que se practicó “una vasectomía para no tener más hijos, pero llegué a casa y seguían los dos ahí, con todo tirado, como siempre”.

“La verdad es que me siento estafado: yo le fui claro al urólogo, le dije que me la hacía para no tener más gurises, él me explicó el procedimiento y me garantizó que eso sería así, así que le di para adelante, que corten lo que tengan que cortar, pero los botijas siguen ahí”, agregó.

El abogado del protagonista de esta historia no profundizó al respecto: apenas se limitó a recordar que “si el pago de los honorarios es en tiempo y forma, te defiendo hasta la titularidad del Kike Olivera”.