Tras recorrer el predio de la Asociación Rural el sábado, Yamandú Orsi habló en una improvisada rueda de prensa. “El campo uruguayo es una cosa maravillosa, pero también existen problemas. De todas maneras, la explotación agropecuaria en general, y la ganadera en particular, tiene grandes razas que le aportan mucho al país. La vaca Hereford es muy buena, pero la vaca Angus también tiene lo suyo”, opinó el precandidato. Cuando los periodistas le preguntaron con cuál de las dos razas se quedaría, Orsi se excusó de responder. “Creo que hay que apostar a la unión y la concordia entre los orientales, no generar grietas que nos dividan. La raza Hereford tiene sus cosas buenas y sus cosas malas, lo mismo que la raza Angus. Lo que importa es que son todas uruguayas. Me refiero a las vacas, no a las razas, que son originarias de las islas británicas. Pero ojo, eso no quiere decir que haya algo malo. El sur del planeta tiene cosas positivas, pero el norte también las tiene”.

La foto del momento: “Las encuestas no son una verdad absoluta. Un gráfico de una encuesta que te muestra arriba te puede mostrar abajo si lo das vuelta”. Yamandú Orsi, filósofo de la actualidad.