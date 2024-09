Cuando anunció que el partido de mañana contra Paraguay iba a ser el último con la selección uruguaya, el goleador no dio demasiados detalles de por qué había tomado la decisión en este momento, cuando venía de jugar varios partidos en muy buen nivel con la celeste. Pero con el paso de los días se fue conociendo más sobre este tema. Según allegados a Suárez, el apuro por retirarse estuvo motivado por la incertidumbre acerca de qué va a pasar con el sistema previsional en los próximos años. “Luis ya tiene causal jubilatoria, así que prefirió retirarse ahora, con una jubilación no muy alta pero que por lo menos es segura. A lo mejor esperaba un par de años más y le hacían algún cambio al sistema y terminaba ganando menos. Podía pasar incluso que le aumentaran la edad de retiro, porque ya hicieron una cantidad de cosas que supuestamente no iban a hacer. Así que decidió asegurarse unos pesitos para pasar su vejez”, relató un amigo íntimo del máximo goleador de la selección uruguaya.

El temor: “Tengo miedo de que me hagan jugar al fútbol hasta los 95 años”. Darwin Núñez, joven preocupado.