Un proyecto de ley que regula aspectos laborales para los trabajadores de aplicaciones móviles no pudo ser aprobado el miércoles debido a que los senadores de Cabildo Abierto (CA), que habían comprometido su apoyo, lo retiraron. Ante esta situación, la senadora nacionalista Graciela Bianchi increpó a la bancada cabildante y tuvo un cruce con Rivera Elgue, a quien espetó: “A mí no me metas la pesada que no estamos en un cuartel”. En declaraciones posteriores al incidente, el legislador de CA reconoció: “No supe cómo manejar la situación. La verdad es que en la Escuela Militar no me prepararon para enfrentar amenazas como Graciela Bianchi. Ahí te forman para pelear contra otros soldados o contra terroristas, pero no contra personajes como ella”. Elgue reconoció que su actitud pasiva ante la senadora nacionalista “habla mal de mí como soldado y pone en tela de juicio mi honor militar”, aunque consideró que el líder de su partido, Guido Manini Ríos, “no me va a poner en arresto a rigor ni nada de eso, porque él tampoco está preparado para enfrentar a Graciela Bianchi”.

La consecuencia: “Después de esta pelea con alguien de CA, no podemos integrarla a nuestro sector, algo que, hasta ahora, estábamos considerando seriamente”. Dirigente del Movimiento de Participación Popular.