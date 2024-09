El archivo de parte del caso Marset que dio a conocer la Fiscalía fue celebrado en tiendas oficialistas, desde donde se destacó que no se cometieron delitos en el proceso de entrega del pasaporte. El exministro del Interior Luis Alberto Heber destacó que salió “limpio” de su gestión. “Acá explotaron varias bombas y ninguna me tocó. Lo mismo pasó con el puerto. Con este currículum estoy pronto para empezar a ejercer como abogado penalista. Quiero trabajar con las personas que quieren salir completamente limpias de un proceso judicial, más allá de que hayan hecho cosas malas o no. Un buen abogado penalista tiene que asegurarse de que su cliente salga limpio del proceso judicial, sin entrar en consideraciones que vayan más allá de lo estrictamente legal. En ese sentido, tengo experiencia de sobra y me gustaría poder volcarla en un juzgado”, explicó el exjerarca y actual senador.

La frase: “Yo no le mentí al Parlamento”. Mentira de Luis Alberto Heber.