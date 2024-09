Algunas declaraciones de Gabriel Oddone tras ser anunciado ministro de Economía y Finanzas en caso de que el Frente Amplio gane las elecciones generaron críticas desde el oficialismo, aunque con el paso de las horas los cuestionamientos se fueron aplacando. Sobre la noche de ayer, de hecho, fuentes del Partido Nacional confirmaron que los blancos abandonarán la carrera electoral. “Si van a poner a Oddone como ministro, no tiene mucho sentido que nosotros nos presentemos para gobernar cinco años más. Con la seguridad, la lucha contra la pobreza infantil y la inserción internacional simple y sencillamente no podemos. Lo único a lo que podemos aspirar es a manejar la economía, pero como no haríamos algo demasiado diferente a lo que hará Oddone si el Frente gana, mejor nos ahorramos el dinero”, explicaron las fuentes.

La crítica lapidaria: “Oddone es visto como amigo de los empresarios. Lo sé porque muchos de ellos me lo contaron cuando yo estaba en el MPP”. Constanza Moreira, examiga de varios empresarios.