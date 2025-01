Los dicasterios de la Curia Romana son el equivalente de los ministerios en otros estados, por lo que son cargos de suma importancia en la estructura del Vaticano. Ayer, el papa Francisco I anunció que la hermana Simona Brambilla será la primera mujer en los dos milenios de existencia de la iglesia católica en dirigir un dicasterio. La decisión generó fuertes críticas desde algunos sectores de la iglesia. “A mí no me molesta que se haya designado una mujer para ocupar un cargo importante en el Vaticano. Creo que hay que adaptarse a los tiempos que corren. Lo que no me parece bien es que se trate de la hermana de Francisco. Es un caso escandaloso de nepotismo”, se quejó un obispo.

Otro obispo consideró que el papa “Acaba de dar un mensaje muy negativo para el mundo. Como si no tuviéramos suficientes problemas con las acusaciones de pedofilia, ahora se van a sumar críticas por la falta de transparencia a la hora de designar cargos. Una de las pocas ventajas que tenemos acá en el Vaticano es que no hay hijos para designar a dedo, y este tipo viene a designar a su hermana”.