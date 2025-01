Los expertos en predicciones basadas en la posición de los astros en el firmamento coinciden en que la relación entre los dos horóscopos no sólo no mejorará con respecto a los últimos años, sino que empeorará. “El horóscopo chino y el occidental están pasando por un momento especialmente tenso, debido a que la competencia entre ambos es cada vez mayor. Y es un enfrentamiento que va para largo porque ambos tienen una enorme potencia. En China tienen un signo correspondiente a un año entero, lo que les da mucho poder. En Occidente el poder está más repartido, ya que ninguno de los 12 signos del zodíaco tiene más relevancia que los otros en un año puntual, pero justamente eso hace que no haya signos desplazados del centro de la atención”, explicó un astrólogo occidental.

Un colega de China coincidió en que 2025 estará signado por la tensión, aunque consideró que el horóscopo chino tiene todas las de ganar. “Los signos del horóscopo chino son más disciplinados y trabajan mucho más. Cualquiera sabe que el Perro y el Tigre son muchísimo más eficientes que Libra o Sagitario”, aseveró.