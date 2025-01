Según un artículo publicado en el medio británico The Economist, en el mundo hay varios presidentes que podrían enfrentar “dificultades importantes” en los próximos meses o años debido a su “comportamiento extravagante y numerosos desplantes”. “Si bien no son la mayoría, hay algunos presidentes que han llamado la atención por sus declaraciones sensatas, racionales y desprovistas de odio, algo que les puede costar muy caro. En el mundo de hoy no se permiten esas salidas de tono”. El artículo afirma que “En varios países se están preparando impeachments contra presidentes que se niegan a lanzar acusaciones delirantes contra minorías vulnerables o que utilizan sus redes sociales para divulgar noticias verdaderas y de interés para la sociedad. En muchos casos estos procesos de destitución se impulsarán con el argumento de que estos mandatarios no tienen la aptitud mental necesaria para ejercer el cargo”. Además, advierte que “los presidentes que resistan estos intentos de destitución tampoco podrán estar tranquilos, ya que el sistema político, y quizá la sociedad toda, los condenará al escarnio y el aislamiento por su excentricidad”.

El canto de Trump “Volveremos, volveremos, volveremos otra vez, volveremos a Groenlandia, echaremos al danés”.