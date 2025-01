Según los pronósticos divulgados ayer por Instituto Uruguayo de Meteorología (Inumet), las altas temperaturas registradas en todo el país comenzarán a ceder el sábado de tarde. Junto con el boletín meteorológico, el organismo emitió un comunicado anunciando que si la ola de calor no termina en tiempo y forma, recibirá una multa. “Estamos hartos de pronosticar el comienzo y el fin de las olas de calor, olas de frío y otros fenómenos meteorológicos, y que después estos se caguen de la risa y empiecen y terminen cuando se les da la gana. Al final, se están burlando de nosotros”, se quejó un jerarca de Inumet.

Con la nueva normativa, los fenómenos meteorológicos deberán pagar 100 unidades reajustables por cada hora de retraso o adelantamiento con respecto al cronograma establecido. “Puede parecer una medida antipática, pero a las olas de calor hay que pegarles en el bolsillo, que es donde más les duele. Si no, van a seguir comportándose como si tuvieran el derecho de ir y venir cuando se les antoje”, explicó el jerarca.

La amenaza “Si me joden mucho con los horarios, me caliento más y es peor, porque va a terminar lloviendo a mares”, ola de calor que no se quiere estresar.