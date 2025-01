Desde el comienzo del año, en más de una oportunidad y por distintas vías, me han solicitado que comparta mi análisis sobre la carrera hacia las elecciones departamentales de Montevideo 2025. Pero un día sí y otro también, con la columna (encuesta incluida) cerrada y enviada a mis editoras, mis fuentes me hacían llegar la novedad de que desde el Frente Amplio se proponía un nuevo nombre, dejando perimidas e incompletas mis consideraciones ipso facto, obligándome a parar la publicación y sacar de abajo de la manga una nueva columna. Pero ya no puedo esperar más y menos puede esperar la gente que está aguardando mis estimaciones para encaminar su decisión. Hecha esta salvedad, dejo constancia de que, mientras escribo estas páginas, quizás ya haya uno o algunos nombres más para la candidatura de la Intendencia de Montevideo, y no es que quiera poner la encuesta adelante de las candidaturas, pero paren un poco con la manija. Si para empezar a hacer una encuesta tengo que esperar que el Frente termine de tirar nombres, la primera encuesta no la largo más y, como esto es en mayo, queda muy poco tiempo de encuestas y yo vivo de las encuestas, y si no encuesto no cobro y si no cobro no pago y después tengo lío.

Estas circunstancias me han obligado a adaptar la metodología de trabajo y la típica pregunta “si las elecciones fueran hoy, ¿a quién votaría?” por la de “si las elecciones fueran hoy, ¿usted sería candidato/a?”. Porque a esta altura ya no se sabe con qué te pueden salir.

Sueño de un plenario de verano

Nuestras fuentes en el Frente Amplio nos hacen llegar la información de que se estaría convocando a un plenario del Frente Amplio de carácter urgente, con tres ideas para terminar de definir esa misma noche todos los aspirantes del partido hacia los comicios de mayo.

1. Por oposición. Como último acto de oposición se propone definir la candidatura por oposición, solicitando que asistan al plenario solamente aquellas personas que no se tiran de candidatas.

2. Sea candidato por un comicio. Inspirado en el exitosísimo ciclo de Falta y Resto de los años 2000 “Sea murguista por una noche”, se invita a toda persona afín (no excluyente) al partido a experimentar una campaña por una elección como candidata/o.

3. Postulación por recomendación o inscripción sorpresa. Para aquellos que no se animen a postularse, se proporciona un formulario para que llene la familia o amigos, que consideren que esa persona tiene una personalidad destacada o talento o precisa el empleo.

Danza contemporánea

Habitualmente se habla de la danza de nombres, pero esto, más que una danza, parece la muestra de fin de año de una academia de baile, donde cada familia se pelea por filmar y sacarle fotos a su retoño, y adivinen quiénes son las personas que pagan una entrada carísima, hacen una cola de dos horas, pasan un calor bárbaro y se fuman la danza de todos los grupos, para después terminar viendo, con suerte, cinco minutos a la persona que querían ver.

La verdadera encuesta es con uno mismo

Si esta encuesta no resulta, me comunicaré con algún sector del Frente Amplio para ofrecer mis conocimientos y quién te dice que no me anime a pasar al otro lado del mostrador. Por las dudas, les adelanto que soy un amante de Montevideo y su rambla (si tan sólo su agua fuera azul), adoro su tranquilidad y su paz, me gusta perderme en sus callecitas y esperar un ómnibus sintiendo que el tiempo no pasa (y tampoco el ómnibus). Soy un apasionado por separar residuos y mi gran fanatismo es andar en bicicleta por 18 de Julio con el sol en la nuca imaginándome que la capital es una gran fábrica de chocolates y yo voy en medio de dos hileras de ricarditos. En fin, soy un fiel amante de Montevideo que hasta está dispuesto a ser candidato en Artigas si en la capital no quedaran cupos disponibles.

Puntas de análisis