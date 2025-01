Funcionarios gubernamentales de Argentina, Paraguay y Uruguay manifestaron su preocupación por la seguridad de los futbolistas que participarán en el Sudamericano Sub 20 que comenzará a jugarse el jueves 23 en Venezuela, ya que el país se encuentra sumido en un caos político. Pero el presidente Nicolás Maduro aseguró que la integridad física de las delegaciones no está en riesgo. “Señores, dejen de agitar fantasmas. Venezuela es un país perfectamente seguro. Pero además, ¿a ustedes les parece que yo sería tan suicida como para meterme con la Conmebol? Prefiero toda la vida enfrentar una invasión de Estados Unidos antes de involucrarme en un conflicto con Alejandro Domínguez y su entorno”, declaró el mandatario ante la prensa. El propio Domínguez se encargó de ratificar las palabras del mandatario venezolano. “Ya hablamos con el gobierno, los paramilitares chavistas, la oposición, la embajada de Estados Unidos y las mafias del narcotráfico y les dejamos bien en claro que no les conviene complicarnos el torneo, porque perfectamente podría ser lo último que hagan”, advirtió el presidente de la Conmebol.

La definición “Venezuela está gobernada por una tiranía que mantiene sometido a su pueblo y se sostiene gracias a la venta de petróleo. Es el lugar ideal para organizar una Copa del Mundo”, Gianni Infantino, organizador de eventos.