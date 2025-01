El presidente electo se sometió ayer a la intervención quirúrgica en uno de sus ojos y los médicos tratantes informaron que no hubo complicaciones de ningún tipo. Pero la operación tuvo consecuencias a nivel político. Tras ser dado de alta, Orsi explicó que vio a Uruguay mucho peor de lo que creía. “La verdad es que me saqué la venda y no podía creer lo mal que estaban las cosas. Una cantidad de defectos que antes no podía ver por las cataratas ahora se me aparecen claritos”, expresó. Si bien aún no se operó del otro ojo, el mandatario electo adelantó que su primera medida tras asumir la presidencia será dimitir. “Arreglar Uruguay es una tarea mucho más difícil de lo que creía y no creo estar a la altura del desafío. Lamentablemente no me siento capacitado para revertir este desastre que se me reveló ante mis ojos”. Fuentes cercanas a Orsi consideraron que estas declaraciones “dejaron bien en claro que cuando Orsi no le pegaba al gobierno durante la campaña electoral era porque honestamente no veía cosas malas para criticar”.

El titular “Yamandú Orsi se operó los ojos con médicos comunistas”, medio de comunicación de la fachósfera.