Florianópolis es uno de los destinos preferidos por los uruguayos, y más este verano, porque la diferencia cambiaria volvió a Brasil muy conveniente. En los últimos días se registró un brote de enterocolitis en las playas de Santa Catarina, pero la mayoría de los uruguayos afectados consideraron que estos episodios están “muy lejos” de haberles arruinado las vacaciones. “Yo estuve dos días con vómitos y diarrea, pero el antidiarreico me salió regalado. Si estuviera en Uruguay me hubiera salido tres veces más, por lo menos. Así da gusto cagarse encima”, comentó una turista de nuestro país.

Otra uruguaya que se fue de vacaciones a Florianópolis dijo que con su enterocolitis “terminé haciendo flor de negocio, porque lo que me ahorré en medicamentos no tiene nombre. La verdad es que me gustaría quedarme una semana más, porque agarrarme otra diarrea de las buenas estaría buenísimo”.