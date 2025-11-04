El exministro de Defensa Nacional durante la administración anterior, Javier García, será el encargado de interpelar a la actual ministra, Sandra Lazo, por la suspensión del contrato con Cardama para construir las dos patrulleras oceánicas. El senador nacionalista defenderá en sala el contrato con el astillero español, ya que lo considera “un gran negocio para el Estado uruguayo”. “Esas patrulleras valen oro. Ni siquiera está terminada de construir la primera de ellas y ya lograron desbaratar una red de estafadores que operaba en España y el Reino Unido, generando garantías de papel en base a documentos falsificados y empresas virtualmente inexistentes”, declaró el legislador.

García consideró que sería “una catástrofe” que se rescinda el contrato con el astillero español, ya que representaría “entregar el mar uruguayo a los narcotraficantes”. De todas maneras, celebró que “pase lo que pase con la construcción de las patrulleras, es altamente probable que, aun a medio construir, logren desbaratar nuevas redes de estafadores que quizás operen en Bahamas, Panamá, Seychelles y, por qué no, la Ciudad Vieja de Montevideo”.