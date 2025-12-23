Diciembre suele ser un mes especialmente ajetreado en materia de eventos sociales y no sólo debido a las fiestas tradicionales y reuniones de amigos para despedir el año. Las empresas también suelen organizar festejos para agradecer a sus empleados por 365 días de esfuerzos y devoción hacia los empleadores. En el caso del astillero Cardama, la fiesta se realizará el lunes 29 en Galicia y contará con la presencia de varios legisladores del Partido Nacional, entre los que se encuentra el diputado Gabriel Gianoli. El legislador dijo sentirse “honrado” por haber sido invitado. “Es una prueba de que los intentos del gobierno frenteamplista de provocar un enfrentamiento entre los uruguayos y Mario Cardama no están dando resultados. A pesar de todos los problemas que le estamos generando, Cardama pone la otra mejilla y nos invita a la fiesta con la que agasaja a sus empleados. Para nosotros es una nueva confirmación de que estamos ante una persona honorable y bienintencionada”, declaró el legislador.

El senador Javier García, quien aún no confirmó su presencia, fue más allá y aseguró que Cardama “es una persona buena, profundamente buena, que a veces incluso se pasa de buena”. “Nosotros le fallamos como país. Le fallamos como pueblo. Y él se arriesga a invitarnos, sabiendo que en cualquier comitiva de uruguayos puede haber espías interesados en conspirar contra sus intereses. La verdad es que no sé si voy a ir a la fiesta, porque se me cae la cara de vergüenza”.