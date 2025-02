Los fanáticos de Stewart recibieron la noticia con “alegría y entusiasmo” y algunos llegaron incluso a derramar lágrimas. “Es uno de los días más felices de mi vida. Yo estaba convencido de que Rod Stewart estaba muerto desde hacía varios años, pero ahora me entero de que no, que está vivo y hasta da conciertos”, comentó un fan del autor de Forever Young.

Por otra parte, una de las fundadoras del Club de Fans de Rod Stewart en Uruguay contó que al enterarse de que su ídolo vendría a Uruguay “casi se me para el corazón”. “Yo tenía un altar con una foto de Rod y le prendía una velita todos los días para recordarlo. Ahora siento como si hubiera revivido. Es hermoso. Yo soy muy católica, pero la resurrección de Rod me emociona más que la resurrección de Cristo”.

El escepticismo: “Yo no quiero cantar victoria, porque hay muchas fake news en la vuelta. Hasta que no vea a Rod con mis propios ojos, no voy a creer que está vivo”. Fanático que no quiere ilusionarse.