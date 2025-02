La Dirección General de Secundaria revocó una resolución firmada por su directora en la que se autodesignaba inspectora a partir de marzo, es decir, luego de dejar su cargo. Cherro se expresó ayer por primera vez sobre el tema. “Yo pienso que en esta vida hay que ser autocrítico y por eso no tengo empacho en decir que me equivoqué y en pedir perdón. De todas maneras, y sin ánimo de dar excusas, me siento en la obligación de aclarar que hay muy poca presencia centroeuropea en mi herencia genética. Los orígenes de mi familia están más relacionados con otras zonas de Europa como el Mediterráneo, y eso obviamente me vuelve una persona más informal y menos autoexigente. En resumen: me fallaron los genes”, declaró la jerarca.

Cherro consideró que la resolución de Secundaria “da por cerrado el tema”, aunque se mostró dispuesta a afrontar cualquier procedimiento administrativo. “No tengo problema en que se investigue, porque, además, si me llegan a acusar de algo, yo les muestro el estudio genético que me hice, que demuestra claramente de dónde vengo, y listo”.