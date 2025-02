El Directorio del Partido Nacional decidió mantener la inhabilitación a la sobrina del exintendente Pablo Caram, por lo que ya no podrá presentarse como candidata a la Intendencia de Artigas. La noticia cayó muy mal entre los vecinos de los barrios y las localidades artiguenses que eran visitados por Dos Santos en el marco de su programa Vale Emprender. “Yo entiendo que hay prácticas políticas que no se pueden aceptar, pero, por otra parte, tengo las manos acalambradas de hacer jugo de naranja con esa exprimidora de plástico que ya tiene como 30 años. Cuando la compré era azul, ahora es una mezcla de celeste con naranja”, se quejó una vecina. Reclamos similares se escucharon por parte de artiguenses que veían en la candidatura de Dos Santos una oportunidad para no tener que seguir haciendo tostadas en la cocina y batiendo a mano. “Nos dicen que hay que modernizar la política y que eso es el progreso. Yo tengo que hacer el licuado de banana con una puretera. ¿A eso le llaman progreso?”, planteó otro vecino.

La queja: “En Salto les dan trabajo en la Comisión Técnica Mixta y a nosotros nos dan electrodomésticos. Este clientelismo es muy injusto”. Artiguense localista.