Tras la polémica generada por una resolución del Instituto Nacional de Bienestar Animal que establecía multas de hasta 20.000 dólares para los casos de maltrato animal en las domas, el presidente Yamandú Orsi decidió suspender la entrada en vigor de la norma durante 180 días. La medida de Orsi fue bien vista por los defensores de las tradiciones campestres, aunque no ocurrió lo mismo con los caballos. “Yo qué sé, a mí me gustan las tradiciones, sobre todo las del campo, que es en donde yo vivo. Pero tampoco hay que darles demasiada importancia. Hay que mirar al futuro. Todo eso de las domas, llevar gauchos de 130 kilos en el lomo o tirar de carros hasta quedarse sin fuerzas es muy pintoresco, pero bueno, no es que Uruguay vaya a desaparecer sin todo eso”, declaró un caballo que realiza labores en un establecimiento rural.

El equino dijo no sentir demasiada afinidad con los animalistas que protestan contra las domas, ya que “los veo demasiado metidos en la cultura woke”, aunque consideró que sus puntos de vista “deben ser escuchados”. “Capaz que al final los botijas estos tienen razón y las domas generan un sufrimiento completamente gratuito”, concluyó el caballo.