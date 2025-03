Políticos e intelectuales de Estados Unidos vienen advirtiendo desde hace semanas que algunas políticas de Donald Trump como el apoyo a Vladimir Putin, la guerra comercial con Canadá, Europa y China y el desmantelamiento de la ayuda exterior están aislando progresivamente a la superpotencia, pero la mayoría de estas advertencias no están teniendo efecto. Según una encuesta divulgada ayer, el 85% de los estadounidenses no sabe que su país está aislado del resto del mundo. “La verdad es que no tengo mucha idea de cómo nos ven en el exterior. De hecho, no tengo mucha idea de qué pasa en el exterior. Creo que ni siquiera sé a qué se refiere la prensa cuando dice ‘exterior’. Sé que en el resto del planeta hay aproximadamente 35 países y que algunos son amigos nuestros y otros son enemigos, pero nada más”, confesó un encuestado.

Otro encuestado consideró que, en realidad, tal aislamiento no existe. “Sé que tenemos problemas con el resto de los países del mundo, que son Canadá, México y Puerto Rico, pero eso no significa estar aislados. Si mantenemos vínculos con tres de los cuatro países que existen en el planeta Tierra, y el cuarto somos nosotros, claramente estamos muy interconectados”.