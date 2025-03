El martes, un grupo de intendentes y exintendentes del Partido Nacional fueron a la chacra en donde Guillermo Besozzi está cumpliendo su arresto domiciliario para brindarle su apoyo. Se trató de un encuentro informal, en el que los jefes comunales compartieron un asado. Ayer, varios de los asistentes agradecieron a la Intendencia de Soriano (IS) por la invitación. “Comimos una carne riquísima, regada con bebidas que también estaban muy buenas. La verdad es que fue un gesto muy lindo por parte de la IS. Es el tipo de generosidad que los montevideanos no entienden. Una intendencia del interior nunca se va a negar a pagar un asadito a invitados de otros departamentos que vienen a apoyar a un compañero”, publicó uno de los asistentes en sus redes sociales.

Otro intendente que estuvo presente en el asado aclaró que no todos los gastos corrieron por cuenta de la IS. “Les dijimos a los amigos de la intendencia que, si no nos dejaban encargarnos de la propina para el asador, no veníamos más, porque ya hubiera sido abusar demasiado de tanta hospitalidad. Obviamente que al principio se negaron, porque son personas muy generosas, pero al final los convencimos”.