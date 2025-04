Cuando Mario Bergara anunció su apoyo a Yamandú Orsi para la elección presidencial, aseguró que no iba a haber dos equipos económicos, algo que había ocurrido durante el mandato de José Mujica. En las últimas horas, varias figuras de peso del Frente Amplio reafirmaron este compromiso. “El tiempo de los dos equipos económicos se acabó y no va a volver. Y no va a volver porque nosotros encontramos la fórmula perfecta para desactivar esta dicotomía: vamos a tener tres equipos económicos”, adelantó un dirigente frenteamplista.

El primer equipo económico estará integrado por el ministro de Economía y Finanzas y los titulares de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto y del Banco Central; el segundo lo conformarán los legisladores del Movimiento de Participación Popular; el tercero estará en manos de comunistas y socialistas. “Lo ideal sería tener un solo equipo económico, pero en el Frente de hoy en día esto es imposible, así que lo mejor es tener tres. Así, por lo menos, las disputas no son tan salvajes”, explicó el dirigente consultado.