El presidente de la República, Yamandú Orsi, se refirió ayer a los retos más complejos que enfrenta su administración. “Hay varios temas explosivos”, declaró en una rueda de prensa, y mencionó la crisis del Casmu, el desfinanciamiento de varias cajas paraestatales y la explotación del hombre por el hombre. “Si me apurás, te diría que lo de la teoría marxista es lo más explosivo que tenemos entre manos. El tema es que nos enfrentamos al dilema de poner el tema sobre la mesa y arriesgarnos a que nos traten de estalinistas o barrer debajo de la alfombra, entregarnos al consenso neoliberal y arriesgarnos a que los uruguayos terminen eligiendo a un líder ultraderechista porque ya no creen en la capacidad de la izquierda para enfrentar a la oligarquía empresarial que los está explotando cada vez más”, reconoció Orsi.

El mandatario consideró, de todas maneras, que “la idea de recorrer un camino intermedio no es tan descabellada. Me refiero a proteger un poco más los derechos de los trabajadores mientras esperamos que las máquinas tomen el control del mundo y la confrontación ya no sea con otros humanos”.