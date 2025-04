El lunes, las personas que asistieron a edificios públicos en horas de la tarde se encontraron con carros de bomberos y puertas cerradas. Inicialmente muchos pensaron que esto se debía a amenazas anónimas como las que se vienen registrando desde hace varios días, aunque las autoridades explicaron que este no fue el motivo. “Es cierto que se trató de una amenaza de bomba, pero no una anónima. Lo que ocurrió fue que el senador Daniel Caggiani salió de una reunión con el presidente, Yamandú Orsi, y dijo que el gobierno había recibido una bomba. No tuvimos más remedio que activar el protocolo en todos y cada uno de los edificios del gobierno”, explicó un vocero de Bomberos.

“Quizás algunas personas crean que nosotros actuamos con demasiada literalidad y no deberíamos tomarnos todo tan en serio, pero no queremos correr riesgos”, agregó el vocero.