El lunes se llevó a cabo en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República un encuentro titulado “El espectro ideológico ante los nuevos paradigmas”, en el que se analizó la vigencia del esquema tradicional que define a los políticos por su cercanía con la izquierda o la derecha. Una de las invitadas fue la exdirigente nacionalista Romina Celeste, quien participó mediante videoconferencia desde la cárcel de Durazno. “Creo que hoy por hoy la izquierda y la derecha son conceptos perimidos que forman parte del pasado. Yo, por ejemplo, siempre creí que la izquierda era lo peor del mundo, hasta que me di cuenta de que Gustavo Penadés era un falluto. Luego de eso, cuando se vio que Yamandú Orsi iba a convertirse en el nuevo presidente, entendí que mi deber era armar una acusación falsa contra él. Pero después de eso, al ver que el Partido Nacional me dio la espalda, volví a dudar de ellos. O sea que hoy por hoy no me siento ni de derecha ni de izquierda. Es un mundo muy cambiante y ya no hay dogmas a los cuales aferrarse”, expuso Celeste.

El futuro político: “Cuando salga de la cárcel me gustaría integrarme al Partido Independiente, porque creo que es importante mantenerse en un punto medio, equilibrado y alejado de los radicalismos”. Romina Celeste, librepensadora.